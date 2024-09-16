SON DAKİKA: Tunceli depremi sonrası Naci Görür: Stres alanı etkilenmiş olabilir, endişeliyiz

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre bugün Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 16.43 olarak açıklanırken, derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Naci Görür işaret etmişti

Depremin yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün daha önce işaret ettiği alanda meydana gelmesi dikkat çekti.

Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli, Pülümür ve Bingöl yöresinin deprem riskine karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek 1794'te fay kırıldığını aktarmıştı Görür, ortalam 250 senede bir deprem üretilmesi nedeniyle bölgeyi uyarmıştı.

Deprem sonrası 'Endişeliyiz' paylaşımı

Prof. Dr. Naci Görür, bugün Tunceli'de meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabı X'ten bir paylaşımda daha bulundu.

Tunceli, Pülümür/Boğazakaraderbent yöresinde sığ ve 4,0 deprem oldu. Deprem muhtemelen 7 Su Fay zonuna paralel bir fay üzerinde oldu. Küçük de olsa 7 su fayı üzerindeki stres alanını az çok etkilemiş olabilir. Bu yörede deprem belliyoruz, onun için endişelendik. Sevgiyle pic.twitter.com/Yt1ZPixNrb — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 16, 2024

Görür, Pülümür/Boğazakaraderbent yöresinde sığ ve 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsatarak, "Deprem muhtemelen 7 Su Fay zonuna paralel bir fay üzerinde oldu" diye yazdı.

Profesör şöyle devam etti: "Küçük de olsa 7 su fayı üzerindeki stres alanını az çok etkilemiş olabilir. Bu yörede deprem belliyoruz, onun için endişelendik."