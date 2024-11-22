SON DAKİKA: Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli ile Tunceli'ye bağlı Ovacık ilçesindeki yeni kayyum atamalarını bugünkü yazılı açıklamasıyla duyurdu.

Açıkklamada, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın 'PKK üyeliği'nden altı yıl üç ay hapis cezası aldığı, 'örgüt propagandası'ndan da soruşturmanın sürdüğü dile getirildi. Yine Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e de 'PKK üyeliği'nden aynı miktarda ceza verildiği anımsatıldı.

Vali ve kaymakam görevlendirildi

Bakanlık hem Cevdet Konak’ın hem de Mustafa Sarıgül Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi uyarınca görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Açıklamada Konak’ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun; Sarıgül'ün yerine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen'in görevlendirildiği kaydedildi.