SON DAKİKA: TÜPRAŞ rafinerisinde tatbikat sırasında patlama! 12 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde bugün öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesisten beyaz duman yükselirken, patlamanın şiddetiyle çevredeki evlerin camlarının kırıldığı öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamaya ilişkin açıklamasında, "Az önce İtfaiye Daire Başkanımızdan aldığım bilgiyi aktarıyorum. Daha önce planlı bir tatbikat vardı. Bizimde bilgimiz dahilindeydi. Kentteki tüm kurumların bilgisi vardı. O tatbikat esnasında yaşanan bir olumsuzluk ama şuanda kontrol altında. Kendilerinin itfaiye teşkilatları, sistemi var. Kendileri meseleyi hallettiler. Herhangi bir problem yok. Vatandaşlarımızın da endişe etmesini gerektirecek bir husus yok. Bize ulaşmış herhangi bir şey yok" dedi.

Rafineride bulunan itfaiye ekiplerinin patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ettiğini aktaran Büyükakın, "Bize yaralı konusunda bir bilgi gelmedi. ’Endişe edilecek bir durum yok’ bilgi geldi. Aksi takdirde bizim itfaiye teşkilatımızdan yardım isterlerdi. Şuanda bizim itfaiye teşkilatımızın oraya yardımı söz konusu değil. Herhangi bir ihtiyaç yok. Yangın da kontrol altında" diye konuştu.

'12 kişi yaralandı'

Tüpraş, patlamaya ilişkin şu bilgiyi verdi: "Bugün saat 13.30 sularında Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana gelmiştir. Rafineri ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş olup, 12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir."

Hisseleri değer kaybetti

Patlama haberlerinin ardından saat 13.42 itibarıyla TUPRS hisseleri yüzde 2,5 değer kaybederek 139,30 TL'ye geriledi. Hisseler geçici süreliğine işleme kapatıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan duyuruda "Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

TÜPRAŞ'ın nerelerde rafirenileri var?

TÜPRAŞ olarak bilinen Türkiye Petrol Rafinerileri, 1983'te Batman, İzmir, İzmit (üstteki fotoğraf) ve Kırıkkale'deki devlete ait dört petrol rafinerisinin birleştirilmesiyle kuruldu. 2006'da özelleştirilerek Koç Holding'e devredilen TÜPRAŞ, akaryakıt ürünleri, bitüm, fuel oil, jet yakıtı, gaz yağı, LPG, motor yağı gibi petrol türevlerini üretiyor.