Son Dakika: Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Son dakika haberi... Survivor yarışması ile ünlenen "Turbo" lakaplı Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçlaması ile başlatılan soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Turabi'nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı şarkı sosyal medyada gündem olmuş, şarkıda yer alan sözler sebebiyle büyük tepki toplamıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kısa süre önce yayımladığı şarkısında müstehcen ifadeler kullandığı gerekçesiyle büyük tepki çeken ve Survivor yarışması ile ün kazanan "Turbo" lakaplı Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı çıkardı.
Şarkısına erişim engeli getirilmişti
Sosyal medyada geniş yankı uyandıran şarkı, müstehcen içerikler barındırdığı gerekçesiyle eleştirilmiş ve gelen tepkilerin ardından erişime engellenmişti. Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Turabi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.