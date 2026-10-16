Son dakika... Türk halk müziği sanatçısı Soner Olgun hayatını kaybetti

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Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Soner Olgun, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz hafta sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda entübe edilen 67 yaşındaki sanatçıdan acı haber geldi.

"İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" gibi eserleriyle tanınan Olgun'un vefatı, sanatçının resmi sosyal medya hesabından yapılan "Soner Olgun'u kaybettik" paylaşımıyla duyuruldu.

İlk olarak 30 Ağustos'ta hastaneye kaldırılmıştı

Soner Olgun, 30 Ağustos'ta yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre tedavi gördükten sonra normal servise alınan sanatçı, iki gün sonra kendi isteğiyle taburcu edilmişti.

Tedavisine evinde devam edilen Olgun, sağlık durumunun yeniden kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçı, durumunun ağırlaşması nedeniyle entübe edilmişti.

Olgun'un cenazesinin 18 Ekim Pazar günü düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Soner Olgun kimdir?

1959 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya gelen Soner Olgun, eğitimini Bornova Anadolu Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nde tamamladı.

Müzik kariyerine "Letafet" albümüyle adım atan Olgun, Türk halk müziğini modern enstrümanlarla harmanladığı yorumlarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Sanatçı, 1994 yılında "Her Şey Değişmeli", 1999 yılında "İyi Bayramlar", 2004 yılında "İyi Bayramlar Türkiye" ve 2012 yılında "Sevda Diye Bir Kuş" albümlerini müzikseverlerle buluşturdu.

Televizyon programlarıyla da tanındı

Müzik çalışmalarının yanı sıra televizyon programlarıyla da izleyicilerin karşısına çıkan Soner Olgun, kendi adını taşıyan müzik programlarını hazırlayıp sundu.

Türk halk müziğine getirdiği farklı yorumlarla tanınan sanatçının sözü veya müziği kendisine ait 35 eseri bulunuyor.

Özlem Koldaş ile evli olan Olgun'un Elif adında bir kızı bulunuyor.