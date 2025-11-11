Son dakika... Türk Hava Kuvvetleri kargo uçağı neden düştü? MSB TSK kargo uçağı bulundu mu?

Son dakika... Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçak Gürcistan’da düştü
Azerbaycan’dan kalkan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 kargo uçağı Gürcistan’da düştü.
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Uçağın dört motorlu turboprop askerî nakliye uçağı Lockheed C-130 Hercules olduğu öğrenildi.
ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada, Avustralya, Fransa, Almanya, Norveç, Suudi Arabistan, Mısır, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve 60’tan fazla ülke C-130 varyantlarını kullanıyor.
Türk Hava Kuvvetleri, C-130B ve C-130E modellerini 1960’lardan beri envanterinde bulunduruyor.
Ayrıntılar gelecek...