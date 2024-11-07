Son Dakika: Türkiye bu davaya kilitlendi: Narin Güran cinayetinde ilk duruşma başladı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran, Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmuş, günler sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Narin Güran'ın cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanırken yargılama süreci başladı. Davayı duruşma salonundan takip eden Gazeteci Emrullah Dinç'in aktardığı bilgilere göre ilk ifade Nevzat Bahtiyar'la başladı. İşte saat saat tüm gelişmeler...

Baba Arif Güran duruşmadan salondan çıkarıldı

10.49 Nevzat ifade verirken, baba Arif Güran fenalaştı. Hakim, babanın duruşmadan çıkartılmasını istedi. Arif Güran "Ne istediniz?" diye ağlayarak salondan çıktı.

Nevzat Bahtiyar'ın savunması başladı

10.15 Narin'in cesedini gömen komşu Nevzat Bahtiyar mahkemede ilk ifade veren isim oldu. Nevzat Bahtiyar, susma hakkını kullanmak istedi. Hakim birinci beyanınla ikinci beyanın farklı olduğunu belirterek hangisinini doğru olduğunu sordu. Bahtiyar, ikinci beyanının doğru olduğunu söyledi.

Hakim, Bahtiyar'ın ilk ifadesini okuyarak baskı altında olup olmadığını sordu. Bahtiyar'da "Baskı altında değilim. Suçu kabul etmem için kimse bana teklifte bulunmadı. Cezaevinde kimse yanıma gelmedi." dedi.

Bahtiyar ilk ifadesinde, "Salim çağırdı, yaya olarak yanına gittim. Arif Güran’ın ahırına gittim. Başka kimse yoktu. Sadece Salim ve ben vardık. Başka kimseyi görmedim. Salim'in yanında arabası yoktu." demişti.

İkinci ifadesinde ise "Salim beni Arif’in evine götürdü. 2. odada Narin’in cesedi vardı. Ben evde bağırma sesi duymadım. Ben ve Salim dışında kimse yoktu. Salim’in evinde de kimse yoktu. Odaya girdiğimde Narin'in öldüğünü gördüm. Salim beni tehdit etti, çocuğunu öldürürüm dedi Narin'e baktım, ağzından köpük çıktı." diye konuşmuştu.

10.00 Müşteki sıfatıyla duruşmaya katılan baba Arif Güran gözyaşlarına boğuldu.

09.30 Sadece Diyarbakır Barosunun dosyaya katılma talebi kabul edildi diğerleri reddedildi.

09.00 Tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar, duruşma salonunda hazır bulundu. Narin Güran caniyetinde ilk duruşma başladı.

07.50 Tutuklu sanıklar sabahın erken saatlerinde Diyarbakır Cezaevi'nden alınarak, geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye götürüldü.

Sanıkların müebbet hapsi isteniyor

Olay anında aynı evde olduğu tespit edilen amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar'ın "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. Mahkeme tarafından, Narin’in babası Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu sanıkların da bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşmaya davet edildi.

Türkiye Narin Güran davasına kilitlendi

Mahkemeye; Güran ailesi ile yakınları, Yüksel ve Enes Güran'ın 8 avukatı, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın 1'er avukatı, baba Arif Güran, Diyarbakır Barosu'ndan 30 avukat, Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Abdülkadir Güleç ile önceki başkan Avukat Nahit Eren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, AKP Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Asu Kaya, Türkan Elçi, DEM Parti milletvekilleri Adalet Kaya, Meral Danış Beştaş, Ceylan Akça Cupolo da katıldı.

Üst düzey güvenlik

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12'si tutuklanmıştı.

Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.

Bugün tutuklu sanıklar sabahın erken saatlerinde Diyarbakır Cezaevi'nden alınarak, geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye götürüldü.