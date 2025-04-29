Son dakika: TÜRKİYE-İTALYA ZİRVESİ | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile aramızda değerli bir uyum var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi’nin ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

• İlk zirvemizden bu yana aramızdaki münasebetler her geçen gün daha ileri gidiyor. Akdeniz'in güvenliği, Transatlantik bağın muhafazası gibi birçok noktada aramızda değerli bir uyum var. Bunun sebeplerinden biri sayın Meloni'nin cesur duruşu.

• Aramızdaki ilişkilerin itici gücünü ekonomi ve ticaret oluşturuyor. Ekonomik ortaklarımız içinde İtalya ilk 5'te.

• Yeni ticari hedefimiz 40 milyar dolar ve buna ulaşacağız. İtalya ile düzensiz göçle ilgili işbirliğimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.

• Dostluğumuzun bir göstergesi olarak, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya ile beraber ortak ev sahipliği yapacağız.

• Küresel ve bölgesel gelişmelerin İtalya ve Türkiye'yi daha yakın işbirliğine yönlendirdiği bir dönemden geçiyoruz. AB üyelik sürecimize başından beri destek veren İtalya'nın bu tutumunu devam ettireceğine inanıyorum.

• Karadeniz'in güvenliğinde Türkiye ana aktör olarak güvenliğe katkı sunmaya devam edecek.

• Gazze de önemli gündem maddelerimizden biri oldu.

• İtalya Cumhurbaşkanı ve Meloni'yi Türkiye'de ağırlamak istiyoruz. İtalyan dostlarımıza teşekkür ediyorum.