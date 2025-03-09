Son dakika: Türkiye ve 4 ülkeden ortak bildiri, ortak operasyon odası kurulmasına karar verildi

Ayrıca terör örgütü IŞİD ile mücadelede ortak operasyon odası kurulmasına karar verildi. Ürdün'ün başkenti Amman'da Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Irak Başkaban Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, Lübnan Dışişleri Bakanı Youssef Rajji da konuşma yaptı.

Toplantı sonrası ortak bildiride Suriye'nin güvenliğinin altını oyan tüm girişimler kınanarak, Şam yönetimine destek verildiği vurgulandı.