Son dakika: Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu

Selahattin Demirtaş, 6-8 Ekim 2014 olayları sonrasında, 4 Kasım 2016’da terör soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Davada, “terör örgütü kurma ve yönetme”, “terör örgütü propagandası yapmak”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlarından suçlu bulunan Demirtaş'a 42 yıl hapis cezası verilmişti. AİHM 8 Temmuz’da Demirtaş’ın tutukluluğu için ikinci kez 'hak ihlali' kararı vermişti.

Türkiye'den AİHM'ye Selahattin Demirtaş başvurusu

Türkiye, terör tutuklusu HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen 'hak ihlali' kararın AİHM Büyük Daire'de ele alınmasını istedi.

AİHM Büyük Daire nedir?

AİHM Büyük Daire, Mahkeme’nin en yüksek karar organıdır. Büyük Daire, 17 yargıçtan oluşur ve önemli, karmaşık veya içtihat açısından kritik davalara bakar.

Bir davanın Büyük Daire’ye gitmesi genellikle taraflardan birinin, Daire kararına karşı itiraz ederek yeniden inceleme talep etmesiyle olur. Ancak bu talep sadece istisnai durumlarda kabul edilir.

Büyük Daire’nin verdiği kararlar kesindir ve bağlayıcıdır; başka bir temyiz yolu yoktur.

Bu nedenle, Büyük Daire kararları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yorumunda belirleyici rol oynar ve üye devletler için yol gösterici nitelik taşır.