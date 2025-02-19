Son dakika: TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye'nin en büyük işveren örgütlerinden Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan hakkında TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, Turan'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Aras ve Turan için Emniyet'e talimat

Geçtiğimiz günlerde aynı suçlardan soruşturma başlatılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile Turan hakkında savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verildi.

Adliyeye götürülüyorlar

Bunun üzerine Turan, ifadesinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne götürülüyor.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda TÜSİAD'ı topa tutmuş, "İş adamı derneğiyseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz" demişti. TÜSİAD'ın açıklamasını 'provokasyon' olarak değerlendiren Erdoğan, "Türkiye sizin tapulu mülkünüz, siyasetçiler de maaşı elemanlarınız değildir" ifadelerini kullandı.