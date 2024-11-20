Son dakika: Tutuklanan Nasuh Mahruki’nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Savcılık ifadesinde, “Amacım ülkede adil ve dürüst seçim yapılarak halkın güvenini kazanan bir iç cephe oluşturmaktır” diyen Mahruki, suçlamaları kabul etmedi.

Kimlik tespitinde mesleğini “motivasyon konuşmacısı” olarak belirten ve aylık gelirini 100 bin lira olarak beyan eden Mahruki, paylaşımın kendisine ait olduğunu doğruladı.

Ancak bu paylaşımlarının halkı yanıltma amacı taşımadığını ve kamu düzenini bozmaya yönelik olmadığını savundu.

Hakkında 14 Kasım 2024’te yakalama kararı çıkarıldığını ise bir gün önce öğrendiğini ve savcılığa kendisinin başvurduğunu ifade etti.

Nasuh Mahruki neden tutuklandı? Hakimlik açıkladı

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama kararında Mahruki’nin kullandığı ifadelerin kamu düzenini ve seçmen güvenliğini hedef aldığı, toplumda korku ve panik yaratma amacına hizmet ettiği değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, paylaşımların çok sayıda kişiye ulaşma potansiyeline dikkat çekilirken, kaçma ihtimali de tutuklama gerekçeleri arasında yer aldı.