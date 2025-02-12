Son dakika... Tuzla Tersanesi’nde gemi yangını

Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Bölgesi'nde bakımı yapılan kargo gemisi, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonucu gemide hasar oluştu.

Ekipler, gemide bir süre soğutma çalışması yaptı.