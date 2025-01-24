Son dakika: Tuzla'da servis aracı dere yatağına uçtu: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Tuzla'da sabah saatlerinde bir yat şirketine ait servis minibüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

1 ölü, 4'ü ağır 14 yaralı

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Servis minibüsünde sıkışanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken, bazıları ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. 14 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

1 kişi hastanede hayata döndürüldü

Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adem Aksu isimli kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada, kalbi duran bir şahsın ise sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Kazanın detayları ortaya çıktı

Öte yandan, servis minibüsü şoförü Gökhan U.'nun stop eden aracı vurdurmak için yanyola girdiği, aracı kontrol edemeyerek şarampole yuvarlandığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.