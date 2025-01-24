Son dakika: Tuzla'da servis aracı dere yatağına uçtu: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika... Tuzla'da kontrolden çıkan servis minibüsü dere yatağına uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 13 kişi yaralandı.
İstanbul Tuzla'da sabah saatlerinde bir yat şirketine ait servis minibüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü.
2 ölü, 4'ü ağır 13 yaralı
Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Servis aracında sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.