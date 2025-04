Son dakika: Üç bakan açıklama yaptı: Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuza geçti

Takip Et

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Değerli basın mensupları, kıymetli İstanbullular, Bugün Marmara Denizi içerisinde saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem eda geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü. Silivri açıklarında 24 km uzakta olan deprem başta İstanbul olmak üzere, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir illerinde de hissedildi. Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5.9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi.

Bu artçı depremlerin biri, az önce ifade ettim 5,9 büyüklüğünde en büyük olanı, 4 ve üzeri olan artçı deprem sayısı da toplam 7. Değerli arkadaşlar, depremin ilk anından itibaren Ankara'da AFAD Başkanlığımızda, Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu Başkanlığında, TAMP ve onun çalışan grup başkanları ve yine aynı şekilde İstanbul Valimiz Davut Bey'in başkanlığında burada, AFAD, TAMP, İstanbul grupla ilgili bütün bu kıymetli arkadaşlarımız bir araya geldi. Şükürler olsun, böyle büyük bir depremde şu ana kadar can kaybı ve yaralı bir vatandaşımız bulunmamaktadır.

Her depremde olduğu gibi ilk yaptığımız nedir? Tarama, yani depremin bir olumsuz bir izi sahada var mı, yok mu? Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de yine burada AFAD koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşları, Büyükşehir 39. İlçe Belediyesi, aynı şekilde İtfaiye Dairesi, Emniyet, Jandarma, 1. Ordumuz, yani devletimize ait genel, merkezi, tüm birimlerin tamamı buranın koordinasyonunda ve buranın İstanbul Acil Müdahale Planı kapsamında, daha önce sayısını ben unuttum valiyken, aynı şekilde Davut Valimiz döneminde de defalarca ve defalarca yapılan, toplantıda belirtilen plan uyarınca herkes kendi görev alanıyla ilgili sahada tarama yaptı.

İlk etapta kamuoyunu bir 45. dakikadan itibaren televizyonlar aracılığıyla şu güzel haberi de verdik. Dedik ki, şu ana kadar içinde insanın yaşadığı, yerleşim olan herhangi bir bina enkaz ihbarı şükür olsun ki gelmedi. Dedik, şu ana kadar da taramalarımız devam ediyor. Sadece Fatih ilçemizde bir metruk bina. Ve tahliyesine gelip de gözlemsel olarak tarama yapan bizim çevre şehircilik ve iklim değişikliği müdürlüğümüzden görevli olan arkadaşlarımızın yapmış olduğu 9 evle ilgili tahliye ile ilgili tespitimiz var. Birazdan Sayın Bakanımız sizlerle paylaşacak.

Değerli arkadaşlar, Hemen hemen her bakanımız burayla ilgili İstanbul'umuzla ilgili paylaşımlar yaptı. Milli Eğitim Bakanımız okullarla ilgili yapmış olduğu taramayı paylaştı. Bizimle burayla AFAD koordinasyonuyla bir değerlendirmemiz oldu. Ve bildiğiniz gibi Perşembe ve Cuma, yarın ve Cuma günüyle ilgili hemen akabinde Sayın Yurt Başkanımızın da Erol Hocamızın da bizimle bir istişaresi oldu. O da aynı şekilde İstanbul'daki vakit ve kamu üniversitelerimizin de eğitim, öğretimi iki gün boyunca tatil edildiği haberlerini anons ettiler. Bunun haricinde de valimiz, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve görevlerine gelme ile ilgili basın açıklamasında belirttiği kişilere, yani kamu görevlerine de izin verildiğini ifade etmiş oldu.

16 milyonluk nüfusa sahip olan İstanbulumuzdan sadece 10 bin 84 çağrı geldi. Pek çoğu bilgi edinme amaçlı. Bir kısmı binalarıyla ilgili endişelerini paylaşan ifadeler. Bir kısmı da sağlıkla ilgili yapılan aramalar. Fatih'teki bir metruk bina dışında yıkılan bir bina yok. Herkes içerisinde yaşadığı evin durumunu bilir. Güçlendirme veya kentsel dönüşümüyle ilgili bir ihtiyacı varsa, hükümetimizin açıklamış olduğu çağrılara cevap versin. Bugün çok büyük bir sınavdan geçtik.

Kurum: 378 yapısal hasar ihbarı ulaştı

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

İstanbul'da 12 sularında gerçekten herkesi ürküten, endişeye sevk eden 6.2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık, hepimiz çok korktuk. Allah'a şükür ki, sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi herhangi can kaybımız yok. Yaralılarımız da tedavi altına alındı. İstanbul bu depremden etkilendi ama Marmara'da depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Milletimiz müsterih olsun, mevcut durum itibariyle paniğe mahal verilecek durum söz konusu değil. Devletimiz tüm birimleriyle AFAD, Kızılay, Jandarma, Emniyet, sağlık birimleriyle teyakkuza geçmiştir. Türkiye Acil Afet Müdahale Planı çerçevesinde İstanbul'la ilgili yapılması gereken tüm işlemler AFAD'ımızın koordinasyonunda devreye alınmıştır.

Kurumlarımız tüm gücüyle burada ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, yerel yönetimlerimizle birlikte gerek büyükşehir, gerek ilçe belediyelerimizle ve komşu belediyelerimiz sahada çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu konuda etkin ve yetkin bilim insanlarımızla istişare ediyor, onların görüşleri doğrultusunda yapılması gereken her türlü iş, işlem yapılmaktadır. Her türlü tedbir alınmaktadır.

Şu an İstanbul'un 39 ilçesinden gelen talepleri 112 koordinasyonuyla yürütüyoruz. 112 her bir talebi dikkate alıyor. İlgili birim hangisi ise, ilgili bakanlık hangisi ise anında müdahale yapmak suretiyle süreci dikkatli şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Afetin ilk anıyla birlikte tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. İstanbul'da çalışması gereken hasar tespit konusunda arkadaşlarımızı İstanbul'a çağırdık. Ekibimiz şu an sahadadır. Ekiplerimiz hızlı şekilde İstanbul'a intikal ediyor. Sahada en az 3 bin hasar tespit ekibi olacak. Hastane, okul, cami, kaymakamlık binaları, belediye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapacağız.

4 gün içerisinde kamu binaları öncelikli olmak üzere 112'ye gelen tüm şikayetler değerlendirecek. 'Binam hasar gördü' diyen vatandaşlarımızın binalarına gidip bakılacak, hasar tespitleri yapılacak. 4 gün içerisinde hasar tespit çalışmalarını bitirmiş olacağız. 8 bini aşkın taleplerde de ilgili arkadaşlarımızı bölgelere sevk edeceğiz. Şu an itibariyle 378 yapısal ihbar bize ulaştı. İstanbul'da 7,5 milyona aşkı bağımsız birimi düşündüğümüzde burada şu ana kadar 378 yapısal hasar talebi bize ulaştı. Hemen incelemelerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın endişelerini haklı buluyoruz. İncelemelerimizi yaptık. 12 binamızı tedbiren boşalttık.

Arkadaşlarımız bu binalarda gerekli incelemeler yapacak. Orada yapılması gereken her türlü iş ve işlemi 6 Şubat'ta olduğu gibi milletimizle el ele verip İstanbul'un da bu anlamda her türlü ihtiyacını gidermek için canla, başla mücadelemize devam edeceğiz. AFAD koordinasyonluğunda süreç yönetilecek. Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere 2 kriz merkezi kuruyoruz. Burada uyarıda bulunmak gerekirse sarsıntılar aralıklarla devam ediyor, artçı depremler yine devam ediyor. Bilim insanlarımızı bu süreçte takip ediyoruz. Vatandaşlarımız bu süreçte lütfen riskli binalara girmesinler. Eğer bir endişeleri varsa, tereddütleri varsa 112'yi arasınlar oradan ekiplerimizi yönlendirelim binaların tespitlerini yapalım istiyoruz.

Yine önemli bir husus; afet anlarında en önemli meselelerin başında toplanma alanları gelir. AFAD bünyesinde İstanbul'da toplanma alanlarını detaylı şekilde İstanbullu hemşehrilerimiz görebilir. Hem valiliğimiz hem AFAD müdürlüğümüzün internet sitelerinden ulaşabilirler. Kızılayımız başta olmak üzere barınma ve yemek ihtiyacını giderecek kurum ve kuruluşlar milletimizin yanında olacaktır.

Hamdolsun İstanbul'da ilk dakikalar itibariyle iletişimde herhangi problem yaşamadık. Bugün İstanbul'da çok fazla bir iletişim problemi yaşamadık. Yine de vatandaşlarımız çok fazla hatlarımızı meşgul etmeden, gerekirse mesajlaşarak bu süreci yürütmelerinde fayda var. Ekiplerimizin vatandaşlarımıza ulaşabilmesi adına iletişimin düzenli yürütülmesi önem arz ediyor. Vatandaşlarımı gördükleri her acil durumu 112'ye bildirebilirler.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Düşme, atlama veya yıkılma korkusundan panik atak geçiren, toplam etkilenen 236 vatandaşımız oldu. Yapılan ilk değerlendirmede İstanbul'da ve çevre illerdeki herhangi bir hastanemizde hizmeti aksatacak bir durum tespit etmedik." dedi.