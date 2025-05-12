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Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Trump'ın kararına destek: Çok şeyi değiştirebiliriz

Son dakika gelişmesi... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Trump'ın Türkiye'deki zirveyeye katılma kararıyla ilgili: “Başkan Trump'ın Türkiye'deki toplantıda bizimle birlikte olmasından memnuniyet duyarız. Bu doğru bir fikir. Çok şeyi değiştirebiliriz” dedi.

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Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Trump'ın kararına destek: Çok şeyi değiştirebiliriz
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Zelenskiy'nin açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan (barış için) en üst düzey toplantılara ev sahipliği yapabilir. Yardım eden herkese teşekkür ederiz"

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