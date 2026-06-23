Son dakika... Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti

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CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Dikbayır, partinin kişisel hesaplaşmaların ve siyasi hırsların gölgesinde bırakıldığını savunarak, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu sağduyu ve sorumluluk anlayışının zarar gördüğünü ifade etti.

Dikbayır paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu kararımın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazım; bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hâlâ partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışadır.

Türkiye’nin sükûnete, akla ve sorumluluk duygusuna ihtiyacı varken; Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmalarının aracı hâline getirilmesini kabul etmiyorum.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin makamları, şahsi ikbalin ve geçmişin rövanşlarının sahnesi olamaz.

Türkiye’ye umut olması gereken bir partinin, atanarak makama gelen bir kişinin kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyelerin ve siyasi entrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum.

Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisine değil; Cumhuriyet’in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı hâline getirenleredir.

Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.