Son dakika: Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 2 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Buna göre, Timuçin Ünal ve Ümit Karan’a yönelik uyuşturucu testinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Soruşturma geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce operasyon yapılmıştı.

Operasyonda eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen şüphelilerden tahliller için kan ve saç örneği alınmıştı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadesi tamamlanan Ümit Karan, ‘TCK/188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız Olarak Satmak', 'Satışa Arz Etmek - Vermek, Sevk Etmek, Nakletmek, Depolamak, Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Karan, 16 Ocak'ta çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde temin imal veya ticaret" suçundan tutuklanmıştı.