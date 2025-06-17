'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla cezaevine gönderilen ve 4 ayı aşkın bir süredir cezaevinde olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tahliye kararı verildi.

2 yıl 3 ay 3 gün hapis cezası ile tahliye edilen Özdağ, 11 Haziran'daki savunmasında, "Bütün Türkiye, cezaevinde olmamın gerçek nedeninin Öcalan ve PKK ile yapılan müzakerelere muhalefet etmem olduğunu biliyor" demişti.

İlk fotoğraf geldi

Özdağ'ın tahliye kararı salonda da büyük sevinçle karşılanırken, aylar sonra ilk fotoğraf da geldi.

Özgür Özel: Özdağ'ın kararı önemli bir kazanım

Özdağ'ın haberini TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuşurken alan CHP lideri Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da orada olduğunu belirterek, "Aylardır haksız yere Silivri'de tutuklu olan Ümit Özdağ tahliye oldu, Zafer Partisi'ne hayırlı olsun. Bir siyasi partinin liderini, belediye başkanlarını suçu ispatlanmadan asla içeri atamazsınız. Tayyip Erdoğan yıllarca yargılandı ancak tutuklu yargılanmadı" dedi.

Özdağ'ın tahliye kararının önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Özel, "Tüm siyasi tutsaklar için tutuksuz yargılanma istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş: Adaletin çok gecikmiş bir tezahürü

Davayı Silivri'de takip eden ABB Başkanı Mansur Yavaş ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

148 gün boyunca, hukuken geçerli hiçbir delile dayanmayan bir dosyada tutuklu kalan Sayın Ümit Özdağ’ın serbest bırakılması, adaletin çok gecikmiş bir tezahürüdür. Bu süreçte, hukukun sadece tahliye ile değil, beraat kararıyla tecelli etmesini bekliyorduk.

Hukuk; kişiye, düşünceye ya da siyasi kimliğe göre değil, evrensel normlara göre işlemelidir.

Adalet, yalnızca karar anında değil, sürecin her aşamasında hissedilmelidir."

Muharrem İnce: Aramıza yeniden hoş geldin

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Özdağ'ın tahliyesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandu:

"Hukuksuzluk son buldu. Aylardır adaletsiz bir şekilde cezaevinde tutulan Ümit Özdağ bugün özgürlüğüne kavuştu. Aramıza yeniden hoş geldin."

Ayrıntılar geliyor...