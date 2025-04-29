Son dakika: Ümit Özdağ'ın davası 10 Eylül'e ertelendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılandığı davanın ilk duruşması 29 Nisan 2025’te İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, duruşmayı 10 Eylül 2025 tarihine erteledi. Bu süreçte Ümit Özdağ’ın tutukluluğu devam edecek.

Duruşmayı birçok siyasi de takip etti

Ankara'da devam eden Özdağ davasının duruşmasını birçok siyasi de takip etti. Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Başkanvekili Ali Şehirlioğlu, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ve CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre de katıldı.

Duruşmada ayrıca, 2022 yılında Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de hazır bulundu.

Ne olmuştu?

Ümit Özdağ, 19 Ocak 2025'te Antalya'da düzenlenen Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Özdağ hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

20 Ocak 2025'te Ankara’da gözaltına alınan Özdağ, 21 Ocak'ta İstanbul'a sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Özdağ'ın 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Özdağ, Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümit Özdağ’ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ise 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereği siyasi yasak uygulanması da talep edildi.