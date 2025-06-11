Son dakika: Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı!
Son dakika haberi... Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı verildi. Davanın bir sonraki duruşması 17 Haziran'a ertelendi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla yargılandığı davada, 142 gün sonra hâkim karşısına çıktı.
Dava 17 Haziran'a ertelendi
İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, Özdağ’ın tutukluluk hâlinin devamına karar verdi. Dava 17 Haziran Salı gününe ertelendi.
4,5 yıla kadar hapis talebi
Duruşmada Özdağ ve avukatları savunmalarını sunarken, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Özdağ’ın Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca, TCK’nın 53. maddesi uyarınca 'belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma' hükmünün uygulanması istendi.