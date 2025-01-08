Son Dakika: Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Geçti'nin cezası belli oldu!

İstanbul Ümraniye’de geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Sanık Yunus Emre Geçti, “kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olayın geçmişi

Olay, 23 Eylül 2024 günü İstanbul Dudullu Polis Merkezi’nde motosiklet hırsızlığı nedeniyle gözaltına alınan ve hakkında 26 ayrı suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti’nin kaçmasıyla başladı. Görevli polis memurları K.H.S. ve Şeyda Yılmaz, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Kovalamacanın ardından yakalanan Yunus Emre Geçti, yaşanan arbede sırasında bir polis memurunun silahını ele geçirdi. Zanlının ateş açması sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olurken, polis memuru K.H.S. ve şüphelinin annesi P.G. yaralanmıştı.

Dava süreci ve karar

Olay sonrası gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen Yunus Emre Geçti, “kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Mahkeme, yapılan değerlendirmeler ve delil incelemeleri sonucunda sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kararda, sanığın kaçma girişimi ve geçmişteki suç kayıtları da dikkate alındı.