Son Dakika: Ünlü şarkıcı Pınar Aydınlar gözaltına alındı

Sanatçı Pınar Aydınlar, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen ‘Tunceli Kültür Buluşmaları’ programında konser vermişti.

Sanatçı konser sırasında Seyit Rıza'nın posterini açmış ve övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Seyit Rıza’ya yönelik sözleri nedeniyle hareket geçti.

Başsavcılık, Aydın ile yetkililer hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

Aydınlar, Türkiye Cumhuriyeti'ne isyan ettiği için vatan hainliğinden idam edilen Seyit Rıza'nın posterini açıp şunları sarf etmişti:

* Ben 'Size eğilmedim' diyen Seyit Rıza'nın anısı önünde, yitirdiklerimizin anısı önünde bin kere saygıyla eğiliyorum. Liderimizin mezarını bile bilmiyorken, liderimizin mezarını ziyaret edemiyorken Dersim'in doğasını katledenlere bir kez daha diyoruz ki; 'Biz Seyit Rıza'nın torunlarıyız. Biz buradayız. Biz buradayız."