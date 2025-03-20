Son dakika: Ünlü yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti

Sınav'ın vefatını gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu. Usta yönetmenin cenaze töreniyle ilgili detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Sınav, Türk dizi tarihine damga vuran “Deli Yürek”, “Süper Baba”, “Ekmek Teknesi” ve “Kurtlar Vadisi” gibi unutulmaz yapımlara imza atmıştı.

Osman Sınav kimdir?

1956 yılında Burdur’da doğan Sınav, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuydu.

Kariyerine reklam filmleriyle başlayan ünlü yönetmen, yapımcı kimliğiyle de pek çok başarılı projeye katkı sundu. Türk televizyonunun kült dizilerinden “Deli Yürek”, 1998’de yayın hayatına başlamış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ardından “Ekmek Teknesi” ile sıcak mahalle hikâyelerini ekranlara taşıyan Sınav, “Kurtlar Vadisi”nin ilk sezonundaki yönetmenliğiyle de büyük ilgi görmüştü.

Sadece televizyon dünyasında değil, sinemada da önemli işlere imza atan Sınav, “Uzun Hikâye”, “Suna” ve “Yalnız Kurt” gibi projeleriyle dikkat çekti. Kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülen yönetmen, Türkiye’de dramatik anlatımı ve aksiyon türünü farklı bir boyuta taşıyan isimlerden biri olarak kabul ediliyordu.