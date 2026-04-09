Son dakika: Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 14 kişi hakkında gözaltı kararı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda bilinen bazı isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında kişilerin "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak ve temin etmek" suçlarına iştirak ettikleri değerlendirildi.,

11 kişi gözaltında, 3 şüpheli aranıyor

Operasyonda toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 11’i gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firari olduğu ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bir şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle sıralandı:

Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (Fel) Öztürk, Ender Eroğlu ve Enes Güler.