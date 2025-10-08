Son dakika: Ünlülere uyuşturucu operasyonunda isimler Adli Tıp'a sevk edildi: 'Dosyada gizlilik kararı var'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Dilan Polat, Engin Polat ve İrem Derici'nin de aralarında bulunduğu bazı ünlüler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan isimlerin, Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'nda kan örnekleri alındı.

Gizlilik kararı açıklaması

Soruşturma çerçevesinde ifade ve kan örneği verilmesine yönelik talimat çıkarılan Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Sevinç Oraz, "Dosyayla ilgili gizlilik kararı olduğu söyleniyor" açıklamasında bulundu.

Operasyonda hangi isimler var?

Operasyon kapsamında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Feyza Altun ve Mert Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.