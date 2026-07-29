Son dakika... Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Son dakika... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin beyanları doğrultusunda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, Dedetaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 6 belediye yetkilisi gözaltına alındı.
Soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü bildirildi.