Son dakika... Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Son dakika... Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden 76 yaşındaki oyuncu Ali Tutal, geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Usta oyuncu Ali Tutal, 27 Ocak'ta beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Tutal'dan günler sonra acı haber geldi.
25 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 76 yaşındaki usta oyuncu hayata veda etti.
Güneşi Gördüm, Geniş Aile, Bereketli Topraklar Üstünde, Hükümet Kadın gibi ünlü yapımlarda yer rol alan usta oyuncu Tutal'ın cenaze törerine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.
Ali Tutal kimdir?
Ali Tutal 1950'de Diyarbakır'da doğdu. Reklamcı, sinema ve dizi oyuncusu, dublaj süpervizörü Tutal, birçok filmde rol aldı.
Oyunculupa 1976 yılında "İzin" adlı filmiyle adım atan Ali Tutal, 60 yakın filmde birbirinden farklı karekterlere hayat verdi.