Son dakika: Vali Gül açıkladı: İstanbul'da yarın okullar tatil mi?
Son dakika gelişmesi... İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını İstanbul Valisi Davut Gül verdi. Vali Gül yarın İstanbul'da okulların tatil edildiğini açıkladı...
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Valisi Davut Gül, İl AFAD Merkezi'nde karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yarın eğitim-öğretime ara verildi.
Vali Gül, üniversiteler ve özel kurslar hariç bütün eğitim kurumlarında 21 Şubat’ta eğitime ara verildiğini duyurdu.
Ayrıca kamu kuruluşlarında çalışan gazi, hamile, engelli ve sekiz yaşından küçük çocuğu olan kadın personeller izinli sayılacak.