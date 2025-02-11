Son dakika: Valilik açıkladı: İstanbul'da yarın okullar tatil mi (12 şubat çarşamba)
Son dakika gelişmesi... İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle yarın kentte eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beykoz, Sultangazi, Büyükçekmece'nin ve Küçükçekmece'de de kar yağışı nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini duyurmuştu.
İstanbul genelinde yarın okullar tatil
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul genelinde 12 Şubat Çarşamba günü tüm okullarda eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.