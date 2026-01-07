Son dakika: Valilik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, 7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ilin valisi ise farklı illere atandı. Kararla birlikte bazı valiler Mülkiye Başmüfettişliğine atanırken, bazı kaymakam ve üst düzey bürokratlar da valilik görevlerine getirildi.

Atama kararına göre yapılan değişiklikler şu şekilde:

Selçuk Aslan – Düzce Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Ercan Turan – Iğdır Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Mehmet Ali Kumbuzoğlu – Aksaray Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Hülya Kaya – Yalova Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Hüseyin Aksoy – Eskişehir Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Ömer Faruk Coşkun – Denizli Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Aziz Yıldırım – Trabzon Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Mehmet Fatih Çiçekli – Karaman Valisi → Ardahan Valisi

Mustafa Fırat Taşolar – Çankırı Valisi → Iğdır Valisi

Cahit Çelik – Niğde Valisi → Bingöl Valisi

Mustafa Koç – Ağrı Valisi → Giresun Valisi

Hayrettin Çiçek – Ardahan Valisi → Karaman Valisi

Ahmet Hamdi Usta – Bingöl Valisi → Yalova Valisi

Tahir Şahin – Kilis Valisi → Trabzon Valisi

Mehmet Makas – Kırıkkale Valisi → Düzce Valisi

Mehmet Fatih Serdengeçti – Giresun Valisi → Osmaniye Valisi

Erdinç Yılmaz – Osmaniye Valisi → Eskişehir Valisi

Yavuz Selim Köşger – Adana Valisi → Denizli Valisi

Mustafa Yavuz – Karabük Valisi → Adana Valisi

Murat Duru – Çankaya Kaymakamı → Aksaray Valisi

Ömer Kalaylı – Sarıyer Kaymakamı → Kilis Valisi

Hüseyin Engin Sarıibrahim – Vali-Mülkiye Başmüfettişi → Kırıkkale Valisi

Oktay Çağatay – Vali-Mülkiye Başmüfettişi → Karabük Valisi

Nedim Akmeşe – Personel Genel Müdürü → Niğde Valisi

Hüseyin Çakırtaş – Eğitim Dairesi Başkanı → Çankırı Valisi

Önder Bozkurt – AFAD Başkan Yardımcısı → Ağrı Valisi