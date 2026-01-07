Son dakika: Valilik kararnamesi yayımlandı
Son dakika Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile, 7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, 7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ilin valisi ise farklı illere atandı. Kararla birlikte bazı valiler Mülkiye Başmüfettişliğine atanırken, bazı kaymakam ve üst düzey bürokratlar da valilik görevlerine getirildi.
Atama kararına göre yapılan değişiklikler şu şekilde:
Selçuk Aslan – Düzce Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi
Ercan Turan – Iğdır Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi
Mehmet Ali Kumbuzoğlu – Aksaray Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi
Hülya Kaya – Yalova Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi
Hüseyin Aksoy – Eskişehir Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi
Ömer Faruk Coşkun – Denizli Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi
Aziz Yıldırım – Trabzon Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi
Mehmet Fatih Çiçekli – Karaman Valisi → Ardahan Valisi
Mustafa Fırat Taşolar – Çankırı Valisi → Iğdır Valisi
Cahit Çelik – Niğde Valisi → Bingöl Valisi
Mustafa Koç – Ağrı Valisi → Giresun Valisi
Hayrettin Çiçek – Ardahan Valisi → Karaman Valisi
Ahmet Hamdi Usta – Bingöl Valisi → Yalova Valisi
Tahir Şahin – Kilis Valisi → Trabzon Valisi
Mehmet Makas – Kırıkkale Valisi → Düzce Valisi
Mehmet Fatih Serdengeçti – Giresun Valisi → Osmaniye Valisi
Erdinç Yılmaz – Osmaniye Valisi → Eskişehir Valisi
Yavuz Selim Köşger – Adana Valisi → Denizli Valisi
Mustafa Yavuz – Karabük Valisi → Adana Valisi
Murat Duru – Çankaya Kaymakamı → Aksaray Valisi
Ömer Kalaylı – Sarıyer Kaymakamı → Kilis Valisi
Hüseyin Engin Sarıibrahim – Vali-Mülkiye Başmüfettişi → Kırıkkale Valisi
Oktay Çağatay – Vali-Mülkiye Başmüfettişi → Karabük Valisi
Nedim Akmeşe – Personel Genel Müdürü → Niğde Valisi
Hüseyin Çakırtaş – Eğitim Dairesi Başkanı → Çankırı Valisi
Önder Bozkurt – AFAD Başkan Yardımcısı → Ağrı Valisi