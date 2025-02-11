Son dakika: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’a hapis cezası

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtay tarafindan bozulmasının ardından yeniden yargılandı ve 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'Bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs' suçu

Duruşmaya katılmayan Zeydan'ın avukatı salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, Zeydan'ın cezalandırılması yönünde mütalaa sunarken, Zeydan’ın avukatı, savunma yapmak için süre talep etti ve hakim reddedildi. Mahkeme, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Daha önce, 11 Ocak 2018 tarihinde Zeydan, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kararını onaylamış, ancak Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararı bozmuştu. Yargıtay'ın bozma kararının ardından, 6 Ocak 2022'de Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, ancak tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise bu kararı da bozmuştu.