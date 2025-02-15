Son Dakika: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yerine kayyum atandı!

İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın görevden alındığını ve yerine Van Valisi Ozan Balcı’nın kayyum olarak atandığını açıkladı.

Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, "terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, kararın istinaf yolu açık olmak üzere verildiğini ifade etmişti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın görevden alınması sonrasında, belediye başkanlığı görevini yürütmek üzere Van Valisi Ozan Balcı görevlendirilmiştir” denildi.

Vali Balcı, kayyum atanmasının ardından belediye binasına geçerken, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.