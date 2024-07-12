SON DAKİKA: Van Gölü'nde deprem (SON DEPREMLER)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde Van Gölü'ndeki depreme dair bilgi verdi.

Buna göre Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 8,85 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Bölgeden can kaybı ya da yaralanma bilgisi gelmedi. Herhangi bir yapının hasat alıp almadığı da bilinmiyor.