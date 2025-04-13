Son dakika: Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın verilerine göre Van'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Tuşba ilçesi olduğu öğrenilirken, saat 11:58'de gerçekleşen deprem yerin 4.42 km derininde kaydedildi.

1 saatte 8 sarsıntı!

Bölgede birkaç saattir süren sismik hareketlilik vatandaşları korkuttu.

10:53'de gerçekleşen 3.2'lik depremin ardından bölgede art arda 8 deprem daha meydana geldi. Sarsıntıların en küçüğü 1.3 en büyüğü 4.1 olarak kaydedildi.