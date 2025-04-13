Son dakika: Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Son dakika... AFAD'ın son verilerine göre Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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AFAD'ın verilerine göre Van'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Tuşba ilçesi olduğu öğrenilirken, saat 11:58'de gerçekleşen deprem yerin 4.42 km derininde kaydedildi.
1 saatte 8 sarsıntı!
Bölgede birkaç saattir süren sismik hareketlilik vatandaşları korkuttu.
10:53'de gerçekleşen 3.2'lik depremin ardından bölgede art arda 8 deprem daha meydana geldi. Sarsıntıların en küçüğü 1.3 en büyüğü 4.1 olarak kaydedildi.