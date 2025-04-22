Son dakika: Van'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen kapalı kasa kamyonet çarpıştı.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 13 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

"Yaralıların hastaneye sevkini sağladık"

Kazanın ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Görevlilerden bilgi alan Balcı, "Maalesef üzücü bir trafik kazası oldu. Van-Hakkari kara yolunda kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 13 vatandaşımız da yaralı olarak sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Sağlık birimlerimiz, AFAD, jandarma, UMKE ve diğer birimlerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. 13 yaralıdan 4'ünün ağır olduğu ifade edildi. Yaralıların hastaneye sevkini sağladık. Allah hepsine şifa versin." ifadelerini kullandı.