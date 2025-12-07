Son depremler: Van'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Siirt'te deprem mi oldu? Muş'ta deprem mi oldu?

Son dakika: Van'da korkutan deprem!
Son dakika haberine göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 22.17'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bildirimine göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 22.17'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.11 km olarak belirtildi.
AFAD: Olumsuz durum bulunmamaktadır
Van'ın Tuşba ilçesinde 22.17'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'dan açıklama geldi.
AFAD yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 22.17’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 7, 2025
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Tuşba (Van)
Tarih:2025-12-07
Saat:22:17:30 TSİ
Enlem:38.80417 N
Boylam:43.52417 E
Derinlik:6.11 km
Detay:https://t.co/zNxiNIomUO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi