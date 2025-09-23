Son dakika: Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan irtikap ve rüşvet soruşturmasında, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U., imar müdürü S.A., eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile birlikte tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden de uzaklaştırıldı.

Ne olmuştu?

Sungur gözaltına alındığında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu partiden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.

Soruşturma kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos tarihlerinde eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile birlikte 13 şüpheli gözaltına alınmış, Türkyılmaz’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.