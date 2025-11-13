Son dakika: Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü: Şehit haberi geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait AT802 yangın söndürme uçağıyla Zagrep'te irtibatın kesildiğini, görevli pilota ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Enkaza ulaşıldı, uçağın pilotu şehit oldu

Bakan Yumaklı, Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen OGM'ye ait yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldığını, pilotun şehit olduğunu bildirdi

Bakan Yumaklı: ''Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.'' dedi.

Bakanlıktan açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığından, yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama yapıldı. Pilot Hasan Bahar'ın şehit olduğu hava aracı kazasına yönelik açıklamada, söz konusu uçağın ABD Airtractor firması tarafından 2023'te üretildiği, tek pilotlu amfibi özellikte yangın söndürme uçağı olduğu kaydedildi.

Uçağın, deniz, baraj, göl ve gölet gibi su kaynaklarından 3 ton suyu alıp atma kapasitesine sahip olduğu belirtilen açıklamada, "Uçak 20 adet küçük amfibi uçak satın alma projesi kapsamında Mayıs 2023'te OGM envanterine giren ilk uçaklardan olup benzer tipteki uçaklardan şu ana kadar 12 adedi envantere alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uçağın mühendislik olarak tek pilotlu görev uçağı şeklinde tasarlandığı, sadece eğitim versiyonları için 2 kişilik modellerinin mevcut olduğu vurgulanarak, Bakanlık envanterindeki 12 uçaktan 5'inde çift kişilik eğitim versiyonunun bulunduğu aktarıldı.

"Bir uçağımız buluttan çıkarken diğer uçağımızla irtibat kesilmiştir"

Yangın uçaklarının bakımı için Hırvatistan'ın seçilmesine ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uçak için gereken özel bir bakım prosedürünün uygulanması maksadıyla üretici firma tarafından yapılan yönlendirme ve planlama sonucunda seçilmiş bir noktadır. Yetkili bakım merkezi olarak ülkemize en yakın noktada olması da tercih sebebi olmuştur. 1 Mayıs 2025'ten 12 Kasım 2025'e kadar Çanakkale'de yangın görevinde bulunan uçağımız yangın sezonunun bitiminin ardından gelecek bakım prosedürünün yapılması için Hırvatistan'a intikal etmiştir."

Açıklamada, olayın 13 Kasım 2025'te Türkiye saati ile 18.25'te gerçekleştiği anımsatıldı.

Zagreb Havaalanı'na girmek için Rijeka Havaalanı'ndan kalkan 2 uçağın Zagreb Havaalanı'na 10 kilometre mesafede meteorolojik şartlar sebebiyle iniş yapamadığı ve kalkış yaptığı Rijeka meydanına tekrar dönüşe geçtiği belirtilen açıklamada, Rijeka Havaalanı yakınlarında iniş için alçalmak üzere 5 bin feet irtifada buluta girmek zorunda kalan uçaklardan birinin buluttan çıktığı ancak diğeri ile irtibatın kesildiği bildirildi.

Açıklamada, uçakların olumsuz hava koşullarına rağmen neden havalanmasına izin verildiğine ilişkin ise şunlar kaydedildi:

"Kalkış planlamasında pilotlar uçuş rotası ve varış noktasındaki uçuş şartları incelemiş, uygun olduğu görülmüştür. Ayrıca varış noktası olan Zagreb Havaalanı ile görüşülerek hava durumu bilgisi teyit edilmiştir. Bunun üzerine uçuşa karar verilmiş ancak varış havaalanına yaklaşıldığında görüş şartlarının beklenmedik şekilde kötüleştiği ve kuleden iniş için uygun koşulların olmadığı bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine tekrar kalkış meydanına dönülmek zorunda kalınmıştır. Geçen süre zarfında hava şartları daha da kötüleşmiş, dönüş için seçilen hava alanı üzeri de bulutla kaplı olduğu için bulut üzerinden alçalma tekniği uygulanmıştır. Bir uçağımız buluttan çıkarken diğer uçağımızla irtibat kesilmiştir."