Son dakika: Yangın söndürme uçağı ile Hırvatistan'da irtibat kesildi: Şehit haberi geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait AT802 yangın söndürme uçağıyla Zagrep'te irtibatın kesildiğini, görevli pilota ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Enkaza ulaşıldı, uçağın pilotu şehit oldu

Bakan Yumaklı, Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen OGM'ye ait yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldığını, pilotun şehit olduğunu bildirdi

Bakan Yumaklı: ''Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.'' dedi.

Bakanlıktan açıklama

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu olaya ilişkin açıklama yapıldı. OGM'ye ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağının, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de planlanmış bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10.24'te Çanakkale'den hareket ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rijeka Havaalanı'nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) Türkiye saati ile (TSİ) 17.38'de Zagreb Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rijeka Havaalanı'na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rijeka Havaalanı'na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18.25'te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir."