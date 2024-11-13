Son Dakika: Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'la ilgili yeni karar
Son Dakika Haberi: Yasa dışı bahis soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mehmet Ali Erbil ve Sertaç Ortaç’ın serbest bırakılmasına yaptığı itiraz karara bağlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla başlattığı soruşturmada ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ve pop müzik şarkıcısıcı Serdar Ortaç dahil 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil ev hapsini öngören adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün Serdar Ortaç ve Mehmet Erbil hakkındaki adli kontrol kararına itiraz etti.
Mahkeme bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını reddetti.