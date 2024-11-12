Son Dakika: Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan fenomen İbrahim Yılmaz’dan ilk ifade

İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve Batuhan Karadeniz gibi isimlerin de yer aldığı 23 sanatçı ve sosyal medya fenomeni mercek altına alındı. Bu kişiler arasında yer alan ve 19 milyon takipçisi bulunan tutuklu fenomen İbrahim Yılmaz’ın, soruşturma çerçevesinde verdiği ifade ortaya çıktı.

Yılmaz’ın ifadesine göre, sosyal medya hesaplarından tanıtım anlaşması yaptığı sitelere yönlendirme yapıyordu. Kendisini takip eden kullanıcıları bu sitelere yönlendirdiğini belirten Yılmaz, “Takipçilerim, benim takip ettiğim kişileri izlediklerinde ödüller kazanıyordu. Ancak bu sitelerin yasa dışı bahis içerikli olduklarını olayın ardından öğrendim” açıklamasında bulundu.

Diğer fenomen ve sanatçılara yönelik de aynı kapsamda incelemeler devam ediyor.