Son dakika... Yayın yasağı ne zaman kalkacak? YSK Başkanı Yener'den açıklama

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak. Doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı. Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan önce, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 32 ilde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklama yaptı.

Yayın yasağı ne zaman kaldırılacak?

Yener'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"32 ilde oy verme işlemi tamamlandı, oy sayımı başladı. Saat 17'de tüm oy sayım işlemleriyle ilgili bilgi vereceğiz. Daha sonra yayın yasaklarıyla ilgili kurulumuz karar verecek. Saat 21'de ilan edilen yayın yasaklarıyla ilgili, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapılmamasını rica ediyoruz."