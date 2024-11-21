Son Dakika: Yayıncı, çevirmen ve yazar Nazar Büyüm hayatını kaybetti

Türkiye yayıcılık dünyasına adını altın harflerle yazdıran Nazar Büyüm 80 yaşında hayatını kaybetti.

Adam Yayınları'nı kurarak yayınladığı şiir, edebiyat, sanat kitapları ve Adam Öykü ile Adam Sanat gibi dergilerle kültür hayatına unutulmaz katkılar sağlayan Büyüm bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Nazar Büyüm kimdir?

Kayseri Develi’de Türkiye Ermenisi bir ailenin çocuğu olarak 1944’te doğan Nazar Büyüm, ilkokulu Develi’de okuduktan sonra İstanbul’a göç etti.

Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Bağlarbaşı'ndaki Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi'nde aldı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okudu.

1980 yılında Adam Yayınları’nı, ertesi yıl ise Anadolu Yayıncılık’ı kurdu.

Adam Yayıncılık çatısı altında Nâzım Hikmet, Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Anday, Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Memet Fuat ve Server Tanilli gibi kült isimlerin de aralarında bulunduğu pek çok yazarın şiir, öykü, roman ve deneme türünde eserlerini yayımladı.

Anadolu Yayıncılık çatısı altında ise Yurt Ansiklopedisi'ni, Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi'ni yayımladı.

1986 yılında Selahattin Beyazıt ve Osman Kavala ile Ana Yayıncılık'ı kurarak AnaBritannica Genel Kültür Ansiklopedisi'ni yayımlamaya başladı.

Nazar Büyüm'ün haftalık AGOS gazetesinde yayımlanan yazıları Dönüp Baktığımda adıyla yayımlandı.