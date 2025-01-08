Son dakika: Yazar Selim İleri 75 yaşında hayatını kaybetti

Türk edebiyatının usta kalemlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 75 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden İleri, sabah saatlerinde durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Selim İleri, Türk edebiyatına kazandırdığı önemli eserlerle tanınan, çağdaş Türk romanının önemli isimlerinden biriydi. Özellikle 1980'li yıllardan sonra eserleriyle büyük bir okur kitlesine ulaşan İleri, roman, deneme, hikâye ve eleştiri alanlarında önemli çalışmalar yapmıştı. Yazarın eserleri, edebiyat dünyasında derin izler bırakmış ve pek çok ödüle layık görülmüştü.

İleri'nin vefatı, edebiyat dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Çeşitli gazetelerde edebiyat eleştirileri yazan, tiyatro ve sinema alanında da eserler veren İleri, hayatı boyunca birçok ödül ve takdir kazanmış bir isimdi.