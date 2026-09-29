Son dakika: Yazıcıoğlu soruşturmasında 36 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesi olayına ilişkin yürütülen çalışmalar doğrultusunda; Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü Faaliyetleri Kapsamında Tasarlayarak Kasten Adam Öldürme suçuna iştirak ettikleri ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek adına muhtelif suçlar işledikleri tespit edilen 47 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilerek, Ankara merkezli 16 ilde 45 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri icra edilmiştir. Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli şahıslardan 10’unun cezaevinde olduğu tespit edilmiş olup, 33 şüpheli şahıs 25 Eylül 2026 tarihinde gözaltına alınmıştır. Akabinde mezkur suçları işledikleri tespit olunan 5 şüpheli şahıs daha gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

36 şüphelinin tutuklandığı belirtilen açıklamada, "Gözaltına alınan toplam 38 şüpheli şahıs mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup, 36 şüpheli şahıs tutuklama talebiyle, 2 şüpheli şahıs adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerin tamamı hakkında tutuklama, adli kontrol talebiyle sevk edilen 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.