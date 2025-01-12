Son dakika: Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu! İşte yeni tarife

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu.

2025 yılında köprü geçiş ücretlerinde önemli artışlar yaşanırken, İstanbul’daki 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne uygulanan ücretler de güncellendi.

Yeni ücret tarifesi ile birlikte özellikle Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde belirgin bir artış gözlemlenirken, İstanbul’daki köprülerde de geçiş ücretleri güncellendi.

Aşağıda, 2025 yılı için belirlenen köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin detaylı listesi yer almaktadır:

Yeni otoyol ve köprü ücretleri tarifesi belli oldu. 2025 yılı köprü ve otoyol geçiş ücretlerine göre:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 47 TL,

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 47 TL,

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL,

1915 Çanakkale Köprüsü 790 TL

Osmangazi Köprüsü 795 TL'ye yükseldi.