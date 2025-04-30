İstanbul'da bazı yenidoğan bebeklerin hastanelerdeki ölümleri ile gündeme gelen ve kamuoyunda "Yenidoğan çetesi" olarak bilinen davada önemli bir gelişme yaşandı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada, 10 sanık tahliye edildi.

Toplamda 58 kişinin yargılandığı ve bunlardan 29’unun tutuklu bulunduğu davanın duruşması, Bakırköy Adliyesi’nin konferans salonunda yapıldı. Duruşmada sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti yapılan değerlendirme sonucunda 10 sanığın tahliyesine karar verdi.

Duruşma 30 Haziran’a ertelendi

Mahkeme, ara kararın açıklanmasının ardından davanın bir sonraki duruşmasının 30 Haziran 2025 tarihinde görülmesine hükmetti. Tahliye edilen sanıkların kimlikleri ve gerekçeli karar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Yenidoğan çetesi olayı

Söz konusu dava, İstanbul’da bazı hastanelerde yeni doğan bebeklerin yaşamını yitirmesi üzerine başlatılan soruşturmayla gündeme gelmişti. Olaya dair pek çok ses kaydı ve yazışma sosyal medya ve basında yer bulmuş, çok sayıda doktor, hemşire ve sağlık çalışanı gözaltına alınmış, haklarında ağır suçlamalar yöneltilmişti.