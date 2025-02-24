Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında 4 tutuklu sanığa tahliye kararı!

Yenidoğan Çetesi davasında ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Birinci Hastanesi hasta hakları sorumlusu Emine Avcı, Esenyurt Reyap Hastanesi'nde medikal muhasebeci Funda Özen, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz ve acil çağrı merkezi çalışanı Serdar Yüksel'in tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi.

Mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilerek maktul bebekler için ayrı ayrı inceleme yapılmasına, tıbbi uygulamada kusur olup olmadığına, kusurlu davranışla ölüm arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığına ilişkin rapor hazırlanmasına hükmetti.

Diğer 21 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 21 Nisan'a erteledi.

Ceza istemleri

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

Tutuklanması talep edilen ancak firari konumda bulunan Birinci International Hastanesinin sahibi Ali Aksu, hemşire Serenay Şenkalaycı ve hemşire Ceren Hatice Kırım'ı yakalamaya yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Cezaevinde intihar etmişti

Öte yandan, davanın sanıklarından İlker Gönen'in, Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde 1 Şubat'ta intihar etmesinin ardından tutuklu sayısı 25'e, sanık sayısı da 46'ya düşmüştü.